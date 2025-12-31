برگزاری نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه انتظامی در یاسوج
نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه انتظامی در پردیس بلوط یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور حجتالاسلاموالمسلمین شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا نخستین همایش تخصصی نهجالبلاغه انتظامی در پردیس بلوط یاسوج برگزار شد. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در این همایش با تأکید بر جایگاه بیبدیل نهجالبلاغه در هدایت فردی و اجتماعی انسان گفت: خداوند ما را در عصری آفرید که در ذیل جمهوری اسلامی و اسلام ناب محمدی (ص) زندگی میکنیم و این توفیق بزرگی است که با قرآن و نهجالبلاغه مأنوس باشیم و مسیر کمال را در پرتو هدایت الهی طی کنیم حجتالاسلاموالمسلمین شیرازی با اشاره به نعمت رهبری حکیمانه پس از رحلت امام خمینی (ره) افزود: امروز در مسیر رهبری قرار داریم که با اشراف کامل بر حوادث زمان دوست و دشمن را میشناسد و راه حرکت به سوی کمال را بهدرستی ترسیم میکند. شیرازی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در آغاز امسال بر قرار دادن مطالعه نهجالبلاغه در متن زندگی تأکید فرمودند و این یک تکلیف جدی برای همه است. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تبیین مفهوم توحید ادامه داد: همه پیامبران برای آشنا کردن انسان با توحید مبعوث شدند و توحید دو رکن اساسی دارد بندگی خدا و طاغوتزدایی که توحید بدون نفی طاغوت ناقص است و تکامل توحید در طاغوتستیزی تحقق مییابد و نهجالبلاغه امام علی (ع) تبیینکننده همین حقیقت و در واقع تفسیر قرآن کریم است. حجت الاسلام و المسلمین شیرازی نهجالبلاغه را زیباترین کلام معصوم پس از قرآن دانست و افزود: تنها کسی میتواند مفسر حقیقی قرآن باشد که باب علم است و امام علی (ع) آنچه میگوید خود نخستین عامل به آن است و نهجالبلاغه در حقیقت زندگینامه عملی ایشان است وی با با تأکید بر ضرورت رجوع به نهجالبلاغه برای شناخت اسلام، قرآن، سیره نبوی، فتنهها و شناخت دقیق دوست و دشمن بیان داشت: انسان برای رسیدن به کمال، راهی جز تمسک به نهجالبلاغه ندارد و با این حال باید اعتراف کنیم که ما شیعیان و مسلمانان در انس با این کتاب آسمانی کوتاهی کردهایم حجت الاسلام و المسلمین شیرازی نهج البلاغه را کتابی چندبعدی در حوزه دین، سیاست، اخلاق، عرفان، اقتصاد، امنیت و فرهنگ دانست و گفت: این کتاب میتواند چراغ راه همه بشریت باشد و ظلمتهای جامعه انسانی را از بین ببرد و نهجالبلاغه باید کتاب تربیت فرزندان ما باشد و پدران و مادران با آشنا کردن فرزندان خود با این اثر عظیم بسیاری از مشکلات تربیتی را برطرف کنند. وی با اشاره به کمبود ترجمهها و آثار قابل فهم برای نوجوانان و جوانان افزود: با وجود بیش از ۵۰ شرح و تفسیر بر نهجالبلاغه و حدود ۲۵۰ کتاب در این حوزه هنوز برای جامعه شیعی و اسلامی کافی نیست و ما مسئولان فرهنگی در این زمینه مقصریم و باید نهجالبلاغه بهعنوان بخشی از دروس مدارس و دانشگاهها قرار گیرد. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با انتقاد از کمکاری در تولید آثار ادبی و هنری فاخر درباره شخصیتهای بزرگ اسلامی و انقلابی اضافه کرد: هنوز رمانهای ماندگار درباره امام علی (ع)، شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگر بزرگان نداریم در حالی که اگر نهجالبلاغه متعلق به دیگران بود صدها اثر فاخر درباره آن تولید میشد حجتالاسلاموالمسلمین شیرازی با اشاره به ضرورت تمدنسازی اسلامی ادامه داد: یکی از پایههای تمدن نوین اسلامی تربیت انسانهاست و برای تحقق حکومت جهانی امام زمان (عج) باید خود را آماده کنیم و نگاهمان را فراتر از شهر و کشور گسترش دهیم و شکلگیری حاکمیت علوی و تربیت نیروی انتظامی تراز تمدن نوین اسلامی از الزامات این مسیر است. وی با بیان اینکه جهان آینده بر پایه عدالت استوار خواهد شد، تأکید کرد: ما باید سربازانی آماده در رکاب حضرت مهدی (عج) باشیم و انس با نهجالبلاغه یکی از مهمترین مقدمات این آمادگی است در پایان این همایش از خانوادههای شهدای فراجا و داوران و برگزیدگان همایش نهجالبلاغه تجلیل شد.