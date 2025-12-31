رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان گفت: ۲۳۵ قطعه زمین به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین حیات هندیجانی درخصوص اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در هندیجان اظهار کرد: مطابق با آیین‌نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یعنی پس از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

وی افزود: همچنین به خانواده‌هایی که چهار فرزند زیر ۲۰ سال دارند، بر اساس شرایط درج شده در متن قانون یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان واگذار می‌شود.

حیات هندیجانی ادامه داد: متقاضیان در صورت داشتن شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

رئیس اداره راه و شهرسازی هندیجان بیان داشت: از ابتدای ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به وزارت راه و شهرسازی، در شهرستان به ۲۳۵ خانوار زمین رایگان واگذار شده است.

وی می‌گوید: در نوبت اول این طرح نیز در سال گذشته تعداد ۱۰۸ قطعه زمین به متقاضیان این طرح اهدا شده بود. امسال نیز ۱۲۷ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شد که در مجموع ۲۳۵ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهرستان واگذار شده است.

حیات هندیجانی تصریح کرد: این قطعات به متراژ ۲۰۰ متر مربع در نقاط مناسب شهرستان به متقاضیان واگذار شده است.