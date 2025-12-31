پخش زنده
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات با تشریح اهداف و راهبردهای این وزارتخانه در حوزه سرمایه انسانی، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری، توسعه مهارتها و بازطراحی مشاغل متناسب با تحولات فناورانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در میزگرد مدیریت و سرمایه انسانی مرکز آموزش مدیریت دولتی، با اشاره به محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری وزارت ارتباطات اظهار کرد: این برنامه، اصلاح فرآیندهای استخدامی، آموزش و توسعه مهارتهای فنی و مدیریتی و استقرار نظامهای ارزیابی عملکرد را دنبال میکند.
وی افزود: نیازسنجی و طراحی دورههای آموزشی برای مدیران، برنامهریزی پودمانهای آموزشی ویژه متولیان برنامه اصلاح نظام اداری، طراحی و استقرار نظام جانشینپروری و مدیریت استعداد از جمله پروژههای پیشبینیشده در این مسیر است.
تدوین آییننامه ارتقای اخلاق حرفهای
معاون توسعه سرمایه انسانی وزارت ارتباطات با تشریح آییننامه اختصاصی «ارتقای اخلاق حرفهای» افزود: این آییننامه با هدف معرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان الگو در حوزه اخلاق حرفهای تدوین شده و بر توسعه فرهنگ مسئولیتپذیری و عدالت در محیط کار تمرکز دارد.
بازطراحی مشاغل و توجه به تحولات فناورانه
امیدی همچنین به بازطراحی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی در وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: مشاغلی همچون کارشناس برنامهریزی ارتباطات و مخابرات، کارشناس برنامهریزی فناوری اطلاعات و کارشناس برنامهریزی منابع فاوا در این چارچوب بازتعریف شدهاند.
وی با تأکید بر سرعت بالای تحولات فناورانه و ظهور حوزههایی مانند هوش مصنوعی تصریح کرد: سند جامعی برای طراحی پنج شغل اختصاصی جدید در این وزارتخانه در حال تدوین است.
چالش خروج سرمایه انسانی و اصلاح نظام جبران خدمت
معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات با اشاره به خروج مستمر نیروهای متخصص، این موضوع را چالشی جدی برای افزایش ریسکهای فنی و امنیتی دانست و تأکید کرد: اصلاح نظام جبران خدمت متناسب با سطح تخصص، فشار کاری و ریسک مسئولیتها ضروری است.
وی خواستار اجرای جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در خصوص برقراری فوقالعاده خاص و همچنین تصویب و اجرای فوقالعاده فناوری اطلاعات شد.
درخواستهای بودجهای و ساختاری
امیدی با اشاره به لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بر لزوم کسر کسور بیمه بازنشستگی از تمامی اقلام پرداختی مستمر و غیرمستمر مشمول مالیات تأکید کرد و خواهان مستثنی شدن وزارت ارتباطات از اجرای کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی در سه سال نخست برنامه هفتم پیشرفت شد.
وی ادامه داد: با توجه به تصویب ساختار سازمانی وزارتخانه پیش از ابلاغ برنامه هفتم و تکالیف گستردهای مانند توسعه هوش مصنوعی، حکمرانی داده، امنیت سایبری و توسعه زیرساختهای ارتباطی، اجرای مجدد این حکم میتواند انجام مأموریتهای محوله را با چالشهای جدی مواجه کند.