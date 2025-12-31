پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در جلسه شورای اداری شهرستان سلماس، بر ضرورت مقاومت در برابر فتنههای داخلی و خارجی، رسیدگی به مسائل معیشتی مردم، خدمترسانی بیمنت و برگزاری پرشور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید شد.
در این جلسه، امام جمعه سلماس با اشاره به هجمهها و توطئههای دشمنان اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همانند گذشته با بصیرت خود نقشههای دشمنان را خنثی کردهاند و امروز نیز باید با هوشیاری در برابر فتنهها ایستادگی کنیم.
او با اشاره به مشکلات معیشتی مردم افزود: مسئولان نظارتی باید با دقت بیشتری عمل کرده و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشند.
در ادامه این جلسه، فرماندار سلماس با اشاره به سالروز حماسه نهم دی گفت: این روز نماد بصیرت، آگاهی و حضور بهموقع مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
علی علایی با تأکید بر انسجام و همدلی موجود در شهرستان خاطرنشان کرد: وحدت میان مسئولان و همراهی مردم، نقش مهمی در پیشبرد امور دارد.
او همچنین با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: این انتخابات جلوهای از مردمسالاری دینی است و همه دستگاهها موظفاند با رعایت دقیق قانون، زمینه برگزاری سالم، امن و پرشور آن را فراهم کنند.
وی در پایان بر خدمترسانی صادقانه و بدون منت به مردم و صرفه جویی انرژی در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
در پایان این جلسه، از پدران معظم شهدای شهرستان سلماس تجلیل و قدردانی شد.