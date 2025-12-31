پخش زنده
بر اساس تازهترین گزارش سازمان ملل متحد، تولید خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۴ با ۳۲ درصد کاهش در مقایسه با پارسال به ۲۹۶ تُن رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این روند در پی اجرای سختگیرانهی طالبان در ممنوعیت کشت خشخاش اتفاق افتاده است. سطح زیرکشت نیز به میزان چشمگیری افت کرده و از ۲۳۲ هزار هکتار در ۲۰۲۲ به ۱۰٬۲۰۰ هکتار در امسال کاهش یافته است که رکوردی در پایینترین سطح تاریخ افغانستان است.
اما این سیاست ضربهی اقتصادی جبرانناپذیری به معیشت روستاییان، بهویژه در شمال افغانستان ، وارد کرده است. تحقیقات سازمان ملل نشان میدهد ۸۵ درصد خانوادههای استانهای شمالی نتوانستهاند جایگزین مؤثری برای درآمد حاصل از خشخاش پیدا کنند.
از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این اقدام میتواند به کاهش درآمد کشاورزان ختم شود بطوری که درآمد حاصل از هر هکتار گندم فقط ۷۷۰ دلار است در حالی که پیشتر از خشخاش تا ۱۰٬۰۰۰ دلار در هر هکتار سود بهدست میآمد.
بهگفته «الیور استولپ»، نماینده منطقهای دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل، کاهش درآمد روستایی موجب افت قدرت خرید و افزایش فقر و ناامنی غذایی شده است.
بهرغم ممنوعیت، کشت خشخاش در مناطق دور از کنترل طالبان مانند ولایت بدخشان (مرز تاجیکستان) رشد پیدا کرده است که نشان از فشار جغرافیایی سیاست و تغییر مناطق کشت دارد.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC پیشنهاد میکند که برای حفظ معیشت و کاهش وابستگی به کشت غیرقانونی، باید کشاورزان به سمت محصولات باارزشتر و پایدار سوق داده شوند از جمله: عفران ،آجیل (بادام، پسته، گردو)،گیاهان دارویی ،میوههای خشکزیست مانند زردآلو و انگور است .این محصولات با اقلیم خشک و کوهستانی افغانستان سازگاری بالایی دارند و در صورت حمایت فنی و بازار صادراتی میتوانند جایگزین پایداری باشند.
نگرانی ایران درباره قاچاق پیاز زعفران
نائبرئیس شورای ملی زعفران ایران هشدار داده است که قاچاق پیاز زعفران به افغانستان در حال افزایش است.
غلامرضا میری تأکید کرده است که هر هکتار زعفران کشتشده در افغانستان معادل بیکاری ۱۰۰ نفر در ایران است و تداوم قاچاق، بازار انحصاری صادرات زعفران ایران را تهدید میکند و از ستاد مبارزه با قاچاق کالا خواسته شده با جدیت بیشتری با این پدیده مقابله کند.
در یک جمعبندی تحلیلی می توان گفت: افغانستان در حال تجربه گذار دشوار از اقتصاد مواد مخدر به اقتصاد کشاورزی مشروع است. کاهش تولید تریاک از منظر جهانی دستاوردی مهم است، اما بدون برنامهی حمایتی برای جوامع روستایی، این گذار منجر به افزایش فقر، بیثباتی و مهاجرت خواهد شد.
کشت زعفران و محصولات خشکمحیطی فرصتی برای تولید ثروت سالم است، اما نیازمند سرمایهگذاری، آموزش و همکاری منطقهای (بهویژه با ایران که در زعفران پیشرو است) است.
قاچاق پیاز زعفران را میتوان با نظارت دقیق، برندسازی محصول ایرانی و تفاهمنامههای رسمی کشاورزی مدیریت کرد تا هم از منافع ملی ایران محافظت شود و هم مهاجرت شغلی و فقر در افغانستان کاهش یابد.