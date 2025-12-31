به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صادقی که به استان سفر کرده است، از تصفیه خانه فاضلاب شهری میبد بازدید کرد و گفت: برای بازدید از استان صنعتی و معدنی یزد و بررسی زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی در این استان، تیم بلندپایه اقتصادی از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح با رویکرد بررسی حوزه‌های اقتصادی در این استان حضور یافته و با نخبگان، مسئولان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح و خدمات درمانی دیدار داشتیم.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سفر ما به دعوت میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس بررسی آخرین وضعیت طرح فاضلاب شهر میبد بود، افزود: جلسه خوبی با اعضای شورای شهر و مسئولان فرمانداری، آبفای استان و حوزه سرمایه گذاری غدیر و صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح داشتیم.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح بر لزوم حل مشکلات مردم در حداقل زمان تأکید کرد و اظهار داشت: تاکید همه مسئولان اینست که در حداقل مدت زمانی، این مشکل چندین ساله فاضلاب شهری میبد به سرانجام برسد.

مدیرعامل آبفای استان هم در این بازدید گفت: طرح فاضلاب شهری شهرستان میبد از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است و هم اکنون با ۲۱۲ کیلومتر شبکه، ۴۸ درصد پیشرفت دارد.

علمدار با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب شهری با ۹۰ درصد پیشرفت، ۳۵ لیتر در ثانیه پساب تولید می‌کند، ادامه داد: هشت هزار سیفون آماده وصل به شبکه فاضلاب و ۲ هزار انشعاب وصل فاضلاب شهری شده است.

وی خاطرنشان ساخت: برای تکمیل شبکه فاضلاب شهری، ۲۵۰ کیلومتر باید شبکه گذاری شود و در حال حاضر پساب تولید شده از طریق تانکر فروخته می‌شود.