به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جریان بازدید محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری از تالار صدای مردم استانداری خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان گزارشی از کیفیت برگزاری تجمعات صنفی در فضایی قانونی و مسالمت‌آمیز در این مرکز به ایشان ارایه کرد.

دستیار مقام معظم رهبری از روز گذشته به منظور حضور در مراسم خاکسپاری آیت الله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به اهواز سفر کرد.

آیت الله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در روز یکشنبه هفته جاری دار فانی را وداع گفت و پیکر ایشان روز گذشته در آستان مقدس علی ابن مهزیار اهوازی به خاک سپرده شد.

استاندار خوزستان سه روز را عزای عمومی در استان اعلام نمود و ادارات و مدارس اهواز در روز خاکسپاری آیت الله شفیعی تعطیل شدند.

تالار صدای مردم در یک ماه گذشته در استانداری خوزستان به منظور برگزاری قانونی تجمعات صنفی و مردمی ایجاد شد و این اقدام از سوی وزیر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.