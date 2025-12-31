راه ارتباطی ۲۸ روستای بخش نختالوی باروق که بر اثر برف و کولاک مسدود شده بود، باتلاش شبانه‌روزی راهداران بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج گفت: راه ارتباطی ۲۸ روستای بخش نختالو باروق که بر اثر برف و کولاک مسدود شده بود، باتلاش شبانه‌روزی راهداران بازگشایی شد.

میثم فرجی گفت: همچنین راه ۲۵ روستای دیگر بخش نختالو مسدود است که امروز بازگشایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه پس از بازگشایی راه‌های روستایی و همچنین جاده سرچم، کولاک شدید بلافاصله جاده‌ها را مسدود می‌کند، افزود: راهداران ۲ راهدارخانه قوروقچی و نختالو شبانه‌روز در راه‌ها هستند و تمام تلاش خود را برای برف‌روبی محور‌های ارتباطی روستا‌های بخش نختالو انجام می‌دهند.

فرجی همچنین با قدردانی از حضور بخشدار نختالو کنار عوامل راهداری و مدیریت بحران، اضافه کرد: از هم روستاییان عزیز می‌خواهیم حدالامکان از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند و ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی آنها، با خادمان خود در بازگشایی راه‌ها همکاری‌های لازم را داشته باشند.

وی همچنین با قدردانی از نیرو‌های مردمی و آفرودسواران در امدادرسانی به خودرو‌های گرفتار در برف و کولاک جاده سرچم، گفت: رانندگان عزیز هم به این نکته توجه کنند که جاده سرچم در محدوده شهرستان باروق و چاراویماق به جهت اینکه کارگاهی، کوهستانی و برف‌گیر است هم‌اکنون کاملا مسدود بوده وبه هیچ وجه از آن برای تردد استفاده نکنید.