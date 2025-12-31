به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر کل هواشناسی استان لرستان گفت: در ادامه فعالیت سامانه بارشی در لرستان و ورود موج سرما به استان، چمن سلطان الیگودرز شب گذشته سردترین شب سال جاری را تجربه کرد.

بهروز مراد پور افزود: همچنین نورآباد با منفی ۱۶، الشتر با منفی ۱۵.۲، شول آباد با منفی ۱۴.۱، الیگودرز با منفی ۱۳.۲، ازنا با منفی ۱۲.۳، سیلاخور با منفی ۱۰.۵، ایمان آباد با منفی ۹.۲، بروجرد با منفی ۸، دورود با منفی ۷، فرودگاه خرم آبادبا منفی ۶، کوهدشت با منفی ۵.۸، رومشکانمنفی ۵.۶ و سپید دشت با ۳ درجه زیر صفر به ترتیب سردترین شب زمستانی را تا کنون گذراندند.

گفتنی است: چَمَن سُلطان شهری است از بخش بربرود شرقی شهرستان الیگودرز در استان لرستان قرار دارد.

در ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان الیگودرز قرار دارد. ارتفاع زیاد چمن سلطان باعث شده تا در تابستان‌ها آب و هوای خنک و در زمستان سرمای شدید داشته باشد.