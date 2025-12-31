به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رئیس پلیس راه البرز گفت: باتوجه به ناپایداری جوی و بارش برف و یخبندان در این استان، مسافران از سفرهای غیرضروری خودداری نمایند.

کرمی با توجه به این شرایط سقوط سنگ در مسیرهای کوهستانی به ویژه جاده کرج - چالوس متصور است که رانندگان بایستی از توقف در حاشیه جاده ها خودداری کنند. با توجه به شرایط بارشی همراه داشتن زنجیر چرخ بویژه در محورهای کوهستانی الزامی است و مسافران با توجه به شرایط متغیر جوی قبل از سفر از وضعیت راه ها باخبر شوند.