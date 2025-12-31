به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کامران اسلاملو گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز به همراه سر محیط‌بانی ارژن در عملیاتی مشترک، دو گروه شکارچی غیرمجاز را در این منطقه شناسایی و دستگیر کردند.

اسلاملو ادامه داد: ، یگان حفاظت محیط زیست شیراز به همراه محیط‌بانان مناطق ارژن و مله گاله ۱۱ قبضه اسلحه شکاری را کشف و ضبط کردند.

او بیان کرد: از متخلفان، لاشه پنج قطعه پرنده شامل کبک، تیهو و کبوتر وحشی به همراه ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.