به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه و رونمایی از طرح «خادم» و مدیریت محله‌محور که در سالن شهدای استانداری همدان برگزار شد گفت:اجرای طرح خادم در دو استان همدان و کردستان را به صورت آزمایشی از ابتدای تابستان آغاز کردیم و با تکیه بر مشارکت مساجد، دهیاران و اهالی محله‌ها به دنبال اجرای آن هستیم.

محمد جواد عزتی افزود: با مشارکت داوطلبان خود در سراسر کشور با اجرای پویش‌های متنوع و خدمات گسترده از حمایت از خانواده‌های آسیب پذیر تا ترویج فرهنگ سلامت و همیاری اجتماعی در این طرح خادم داریم.

او تاکید کرد: طرحی با عنوان شبکه خادم به دنبال خدمات اجتماعی داوطلبانه معتمدین است، این شبکه با اتکا به سرمایه اجتماعی بی نظیر کشور مشتمل بر نخبگان اجتماعی، داوطلبان مردمی و معتمدین محلی است.

در این طرح پر کردن خلا نهاد‌های میانی در حکمرانی اجتماعی، الگویی و مردمی و مسئله محور از تعامل سازنده و اثربخش میان جامعه و دولت در حوزه‌هایی نظیر افزایش تاب آوری در بحران‌ها، ارتقاء انسجام اجتماعی، تقویت معیشت محور، گسترش نشاط عمومی، استقرار حکمرانی محلی و تعمیق ملی و عملیاتی اجرا می‌شود.

قرارداد ساخت بزرگترین مرکز لجستیک و انبارداری جمعیت هلال احمر در زمان بحران کشور، با ۲۵ هکتار زمین در همدان نیز منعقد شد.

در پایان از خادمان داوطلبان جمعیت هلال احمر قدردانی شد.