به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ "کامبیز رستم نیا " با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی در راستای مقابله با قاچاق کالا هنگام گشت‌زنی در محور قروه-همدان، یک دستگاه کامیون ولوو را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با هماهنگی مراجع قضایی، کامیون توقیف و در بازرسی از آن، تعداد ۵۰۰ کیسه کود شیمیایی اوره قاچاق کشف شد.

سرهنگ رستم‌نیا با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و کامیون به پارکینگ دلالت شده گفت: کارشناسان، ارزش تقریبی محموله کشف شده را حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.