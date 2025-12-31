به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی سوخت قاچاق و امنیت محله محور، در محلاتی از بندرامام خمینی، روز گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی، پس از هماهنگی با مرجع قضایی، تعداد ۴ انبار دپوی سوخت و ۵ دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق را توقیف و مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از خودروی تانکر دار مقدار ۷ هزار لیتر و از مخازن جاسازی شده در انبار‌های دپوی سوخت مقدار ۲ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در مجموع ۹ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل کشف شد.

سرهنگ خوشناموند اظهار داشت: کارشناسان ارزش ریالی سوخت قاچاق مکشوفه را ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر با بیان اینکه در این خصوص تعداد ۲ نفر دستگیر و آلات قاچاق سوخت شامل: پمپ، کفکش، لوله و مخازن دپوی سوخت کشف شد، از مردم خواست: در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.