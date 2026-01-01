به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از ثبت بیش از چهار میلیون و ۶۴۴ هزار تن کالا برای صادرات از پایانه‌های مرزی استان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۹ درصد افزایش داشته است.

فواد غزیعلی افزود: در ۹ ماهه امسال، مجموع کالای جابجا شده از پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه به چهار میلیون و ۶۴۴ هزار و ۸۴۳ تن رسیده که بیانگر رشد محسوس فعالیت‌های ترانزیتی در استان است.

او ادامه داد: در این مدت، ثبت و جابجایی کالا از پایانه مرزی شلمچه با دو میلیون و ۹۰۹ هزار و ۹۰۱ تن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته و از پایانه مرزی چذابه با ثبت یک میلیون و ۷۳۴ هزار و ۹۴۲ تن رشد نوزده درصدی داشته است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: مجموع تردد کامیون‌ها از این دو پایانه مرزی در ۹ ماهه امسال به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده که نشان‌دهنده افزایش حجم مبادلات مرزی و رونق فعالیت‌های حمل و نقل در استان است.