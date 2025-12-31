بعلت وزش باد جنوب شرق کشور، گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا و گاهی وزش باد نسبتاً شدید در هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تاثیر این باد در مناطق شرقی و مرکزی استان به ویژه در شهرستان‌های رودان، میناب، بشاگرد، جاسک، بندرعباس، سیریک، قشم و بندرخمیر است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: سرعت باد در مناطق شرقی استان حدود ۴۰ کیلومتر برساعت و ارتفاع موج در شرق جاسک به یک ونیم متر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: وزش باد جنوب شرقی موجب خسارت به سازه‌های سبک می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد شهروندان هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.

وی افزود: کشاورزان از محصولات خود محافظت و رانندگان از رفت و آمد‌های جاده‌ای به سمت استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان خودداری کنند.