به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محل تامین آب این خط انتقال از چشمه بالا دست روستای گندمکار است که برای اجرای این عملیات تاکنون ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

علاوه بر اجرای این طرح و اصلاح شبکه آبرسانی، زیرسازی حیات مدرسه این روستا به مساحت هزار متر مربع اجرا و آسفالت آن تا یک ماه آینده انجام خواهد شد.

با بهره‌برداری از این خط انتقال بیش از ۵۰ خانوار روستای گندمکار وسطی از آب شرب سالم بهره‌مند خواهند شد.