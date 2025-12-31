مدیرکل سرمایه گذاری و اشتغال استانداری البرز از برگزاری همایش معرفی فرصت‌های صادراتی البرز به روسیه به منظور توسعه صادرات غیرنفتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، میرابراهیم صدیق، با اشاره به برگزاری سلسله همایش‌های معرفی بازار‌های هدف صادراتی برای واحد‌های تولیدی استان، اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف توانمندسازی واحد‌های تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی در حال اجراست.

وی افزود: همایش معرفی ظرفیت‌های صادراتی به کشور عمان برگزار شد و همایش معرفی فرصت‌های همکاری با فدراسیون روسیه نیز به‌زودی برگزار خواهد شد. هدف اصلی این نشست‌ها، آشنایی واحد‌های تولیدی توانمند استان با بازار کشور‌های همسایه و مقصد‌های صادراتی و ایجاد ارتباط مستقیم با طرف‌های خارجی است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز تصریح کرد: در این برنامه‌ها تلاش می‌کنیم بستر ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان استان و کشور‌های هدف را فراهم کنیم تا مسیر صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه واحد‌های صادرات‌محور هموارتر شود.

صدیق با اشاره به موضوع همایش روسیه گفت: بررسی فرصت‌های نوین صادراتی به بازار روسیه و تبیین راهبرد‌های جذب سرمایه‌گذاری در واحد‌های صادرات‌محور استان البرز از محور‌های اصلی این نشست خواهد بود و خوشبختانه از نظر سیاسی و تجاری، ارتباطات مناسبی میان دو کشور وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثر اقتصادی باشد.

دیپلماسی فعال و ارائه حرفه‌ای، شرط موفقیت در بازار روسیه است

محمدباقر فرهند، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز نیز در ادامه با تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل مستقیم با نهاد‌های دیپلماتیک و اقتصادی دو کشور از آن بهره‌برداری کرد.

این کارشناس حوزه سیاسی و امور بین الملل همچنین بر لزوم ارتباط مستقیم با سفیر یا رایزن اقتصادی روسیه در تهران تأکید کرد و گفت: این ارتباط می‌تواند بدون واسطه، زمینه‌ساز مذاکرات مؤثر میان فعالان اقتصادی استان البرز و طرف روسی باشد.

فرهند با اشاره به حوزه‌های مورد توجه بازار روسیه اظهار کرد: ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، محصولات غذایی، مواد معدنی، تجهیزات خودرویی و الکترونیکی، مواد شیمیایی و پلیمری، محصولات پتروشیمی و پوشاک از جمله محور‌های اصلی وارداتی روسیه هستند و باید شرکت‌های فعال در این بخش‌ها به‌صورت هدفمند در رویداد‌های تجاری حضور داشته باشند.