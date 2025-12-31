رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به گسترش تفکر بسیجی در سطح جامعه، گفت: موفقیت‌های موشکی نظام مقدس جمهوری اسلامی متأثر از حضور فرماندهان بسیجی و پاسدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «غلامرضا سلیمانی» در دهمین جشنواره مالک اشتر بسیج که صبح امروز در سالن پنج آذر این سازمان برگزار شد، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت: مالک اشتر‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچون شهید سلامی در این حمله ناجوانمردانه به شهادت رسیدند.

وی در ادامه گفت: بسیج به‌عنوان تشکیلات انقلاب اسلامی و مجموعه‌ای که امام‌المسلمین تشکیل داده است، پذیرای حضور منسجم و هدفمند مردم است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: بسیج تجلی نوعی مردم‌سالاری است که در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر تحقق دولت و جامعه اسلامی، تشکیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت پیشبرد سند راهبردی بسیج، تاکید کرد: بسیج امورات سند راهبردی بسیج را با تولیت خود مردم اداره می‌کند و تصویب این سند، نقطه عطفی در تاریخ سازمان بسیج مستضعفین به حساب می‌آید که استحکام درونی، گفتمان مقاومت و امنیت مردم پایه از رئوس آن است.

سردار سلیمانی به پشتیبانی مردم از نظام اسلامی طی چهار دهه گذشته اشاره و عنوان کرد: امروز شاهد توسعه دفاع ملی از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه از سوی مردم هستیم که در حقیقت این امر، نشان‌دهنده گسترش تفکر بسیجی در سطح جامعه است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: رویکرد محله‌محور با محوریت آسیب‌شناسی و القای هویت دینی و اسلامی باید در دستور کار بسیج قرار بگیرد؛ همچنین باید حل مشکلات مردم را با رویکرد محله‌محوری انجام دهیم.

وی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی بسیج در کمک به دولت و مرم، اظهار داشت: رزمایش سراسری محله‌ها در آینده نزدیک با همین رویکرد کمک به ملت، برگزار خواهد شد؛ چرا که بسیج با مردم و برای مردم است و چیزی جز مردم نیست.

سردار سلیمانی به تمرکز دشمنان روی مسائل اقتصادی و معیشتی کشور اشاره کرد و گفت: آمریکا و اسرائیل با موج‌سواری بر روی برخی نارضایتی‌ها، به دنبال پیش بردن اهداف خود در شرایط کنونی هستند؛ این در حالی است که ما چند برابر مشکلات خود، ظرفیت‌های حل مشکلات را داریم و باید همه ظرفیت‌ها را در این زمینه به کار بگیریم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه رویکرد ما بر اساس فرامین و فرمایشات فرمانده معظم کل قواست و بر اساس فرامین معظم‌له اقدام می‌کنیم، تأکید کرد: فرماندهان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت باید در این زمینه برای کمک به حل مشکلات کشور به میدان بیایند.

وی با تأکید بر لزوم تقویت بسیج، خاطرنشان کرد: موفقیت‌های موشکی نظام مقدس جمهوری اسلامی متأثر از حضور فرماندهان بسیجی و پاسدار است و این دوره جدیدی است که باید به آن توجه شود.