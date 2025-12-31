معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از بازگشایی تمامی راههای اصلی و ۶۰ درصد راههای روستایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به بارش شدید برف در نقاط مختلف مازندران در روز و انسداد بعضی از جاده‌های مواصلاتی و راههای روستائی گفت: با تلاش کارکنان راهداری تمامی راههای اصلی استان باز است و عبور و مرور با رعایت کامل نکات ایمنی در جریان قرار دارد.

فولادی افزود: بیشترین بارش برف در محور‌های کوهستانی سوادکوه، کیاسر و گلوگاه – دامغان بود که موجب مسدود شدن این راهها شد، اما با حضور به‌موقع نیرو‌های پلیس راه و عوامل راهداری، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی حدود ۶۰ درصد از راههای روستایی استان باز و تا اواخر وقت امروز تمامی راه‌های روستایی بازگشایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محور‌های اصلی استان باز است، افزود: همراه داشتن زنجیر چرخ در محور کوهستانی الزامی بوده و رانندگان بدون زنجیر چرخ اجازه تردد در مسیر را ندارند. همچنین عملیات نمک‌پاشی و کنترل سطح راه‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد تا ایمنی تردد حفظ شود.

معاون راهداری وحمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به تعطیلات پیش‌رو و افزایش حجم سفر‌ها گفت: از رانندگان درخواست می‌شود پیش از شروع سفر، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق صدا و سیما، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و تماس با سامانه ۱۱۴ مطلع شوند تا از ماندن در راه و بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.