معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش گفت: دسترسی پایدار به غذای کافی، سالم و مغذی نقش مستقیمی در تمرکز، یادگیری و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به افت تحصیلی و کاهش ایمنی بدن شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست بررسی ابعاد و چگونگی اجرای برنامه امنیت غذایی ویژه دانش‌آموزان با حضور نمایندگان وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت جهادکشاورزی در دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش برگزار شد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش، امنیت غذایی دانش‌آموزان را عامل مهمی در سلامت جسمی و رشد ذهنی آنان دانست و گفت: دسترسی پایدار به غذای کافی، سالم و مغذی نقش مستقیمی در تمرکز، یادگیری و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به افت تحصیلی و کاهش ایمنی بدن شود.

موسی‌الرضا کفاش، با اشاره به چالش‌های تحقق امنیت غذایی دانش‌آموزان، فقر و نابرابری اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی، دسترسی محدود به غذای سالم، کمبود آگاهی تغذیه‌ای و تبلیغات گسترده غذا‌های ناسالم را از مهم‌ترین موانع این حوزه عنوان کرد و افزود: کمبود امکانات مناسب نگهداری و گرم‌کردن غذای سالم در مدارس نیز این مشکلات را تشدید می‌کند.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با تأکید بر لزوم اجرای راهکار‌های حمایتی تصریح کرد: اجرای برنامه‌های غذایی رایگان یا یارانه‌ای در مدارس، آموزش تغذیه سالم به دانش‌آموزان و خانواده‌ها، نظارت بر کیفیت غذای مدارس و حمایت هدفمند از خانواده‌های آسیب‌پذیر می‌تواند نقش مؤثری در بهبود امنیت غذایی دانش‌آموزان داشته باشد.

کفاش با اشاره به تجربه موفق سایر کشور‌ها در اجرای طرح «غذای مدرسه» اظهار کرد: این طرح می‌تواند به‌صورت هدفمند در مدارس مناطق محروم و کم‌برخوردار اجرا شود و با استفاده از مواد غذایی تازه و طبیعی که به‌طور مستقیم از کشاورزان تأمین می‌شود، یک وعده غذای سالم و مغذی در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

در ادامه جلسه، نمایندگان وزارت جهادکشاورزی با تشریح ابعاد مختلف امنیت غذایی بر چهار رکن اصلی آن شامل فراهم‌بودن غذا، دسترسی اقتصادی و فیزیکی، سلامت و مصرف و همچنین ثبات و پایداری تأکید کردند و آموزش و فرهنگ‌سازی را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحقق امنیت غذایی پایدار دانستند.

آنان همچنین با اشاره به چالش‌هایی همچون تغییر اقلیم، فرسایش خاک، تخریب منابع طبیعی و افزایش ضایعات غذایی، نقش آموزش‌وپرورش در نهادینه‌سازی الگوی صحیح مصرف و آگاهی‌بخشی به نسل آینده را اساسی ارزیابی کردند.

در پایان این نشست مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت تشکیل شود تا درباره برنامه‌های اجرایی، از جمله نحوه اجرای طرح امنیت غذایی در مدارس و برگزاری جشنواره‌های غذایی دانش‌آموزی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شود.