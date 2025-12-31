پخش زنده
فرماندار سمنان از آماده باش دستگاههای اجرایی برای مدیریت سفرهای ایمن و ارائه خدمات مطلوب به مسافران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان در جلسه ستاد خدمات سفر سمنان ، با بیان اینکه گردنه آهوان را یکی از مسیرهای اصلی برف گیر استان سمنان است از تلاش نیروهای راهداری که مانع از مسدود شدن این مسیر میشوند، قدردانی کرد.
وی بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخزدگی تأسیسات با توجه به سرمای پیشرو تأکید کرد و برنامهریزی راهداری برای تأمین اتوبوسهای جایگزین در صورت خرابی اتوبوسها را خواستار شد .
صمیمیان گفت : نظارت بر مجتمع های بینراهی و سرویسهای بهداشتی بینراهی باید بهطور ویژه انجام شود.
صمیمیان با اشاره به پیگیری ثبت دو اثر تاریخی مسجد جامع و مسجد سلطانی گفت: فرآیند ثبت این دو مسجد در دست اقدام است و در کنار آن بازگشایی کاروانسراها برای بازدید عموم مردم و مسافران هم ضرورت دارد.