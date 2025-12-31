ثبت دمای زیر پنج درجه در برخی نقاط استان بوشهر
هواشناسی بوشهر با اشاره به کاهش محسوس دما در استان از ثبت دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد در تعدادی از ایستگاههای هواشناسی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با خروج سامانه بارشی از استان و شمالی شدن جریانات جوی، روند کاهش دما در استان آغاز شده است.
زهرا راستگو افزود: در شبانهروز گذشته دمای هوا در استان به طور محسوسی کاهش یافت و در نقاط ایستگاهی چاهکوتاه، بهرگان، جم، شبانکاره، برازجان و سرمک (دشتی) دمای صبح امروز کمتر از ۵ درجه سانتیگراد ثبت شد.
وی گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی سرمای هوا تا روز پنج شنبه ادامه دارد و خلیج فارس نیز تا اواخر وقت چهارشنبه به دلیل تداوم وزش باد شدید شمال غربی مواج و متلاطم پیشبینی میشود.
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر اظهار کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه وضعیت جوی و دریایی بهنسبت آرامی برقرار است، اما از روز شنبه با شروع مجدد وزش باد شدید شمال غربی و تداوم آن تا اوایل وقت دوشنبه، ضمن اینکه خلیج فارس مواج و متلاطم میشود، دمای هوا نیز در این مدت کاهش محسوسی خواهد یافت.
وی ادامه داد: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی، با سرعت ۱۲ تا ۴۰ گاهی تا ۴۸ کیلومتردرساعت، از اواخر شب بهتدریج جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.
راستگو اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر، از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
به گفته وی فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۴:۱۶، جزر دریا ساعت ۰۸:۴۵ و مد دوم ساعت ۱۶:۲۰ خواهد بود.