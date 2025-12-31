پخش زنده
نشستی با محور ساماندهی پروندههای بایگانی شده، بهبود فرایندهای بایگانی و تقویت مدیریت اسناد قضایی در شورای حل اختلاف استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشستی با حضور سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران، قائممقام شورا، معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان، مدیران اداره اسناد و بایگانی، و مدیر اسناد تاریخی و آرشیوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، راهکارهای ساماندهی پروندههای معوق و ارتقای مدیریت اسناد بررسی شد.
حجتالاسلام نجفی با اشاره به حجم بالای پروندههای بایگانی شده ، بر ضرورت ساماندهی فوری این پروندهها، تسهیل دسترسی به اسناد و سرعتبخشی به روند رسیدگیها تأکید کرد و آن را یکی از اولویتهای اساسی شورا دانست.
شمسالدین جلیلی پیران نیز گزارشی از بازدیدهای اخیر از اداره اسناد و بایگانی ارائه داد و با اشاره به نصب و بهرهبرداری از قفسهبندیهای جدید، تلاش کارکنان این بخش را باوجود کمبود نیرو ارزشمند دانست.
محمودخانی نیز با بیان تجارب و استانداردهای ملی در حوزه آرشیو، پیشنهادهایی برای بهبود نظام طبقهبندی، نگهداری و صیانت از اسناد تاریخی و بایگانی شده ارائه کرد.
سیدمحمد شفیعی در ادامه بر دیجیتالسازی اسناد، توسعه سامانههای الکترونیک و ایجاد زیرساختهای مناسب برای آرشیو دیجیتال تأکید کرد و این اقدامات را لازمه تحول اداری و قضایی عنوان کرد.
مدیران اداره اسناد و بایگانی به تشریح چالشها و نیازهای این مجموعه پرداختند و مقرر شد برنامهای منسجم برای ساماندهی پروندههای بایگانی شده ، ارتقای زیرساختهای بایگانی و اجرای راهکارهای جدید آرشیوی با هماهنگی نهادهای ذیربط تدوین و اجرا شود.