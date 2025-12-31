پخش زنده
همزمان با روزهای سرد سال به علت کاهش تعداد مراجعه کنندگان برای اهدای خون، میزان ذخایر خونی خراسان جنوبی رو به کاهش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون استان با اشاره به اینکه نیاز بیماران به خون یک نیاز همیشگی است گفت: با کاهش مراجعات مردم برای اهدای خون، مراکز درمان به تمامی گروههای خونی نیاز دارند.
مهدی زاده با اشاره به آغاز فصل سرما و کاهش اهدای خون به دلیل بروز بیماریهای فصلی گفت: در فصل سرما نیاز ما به خون به دلیل زیاد شدن تصادفات جادهای افزایش مییابد، اما با کاهش استقبال شهروندان به دلیل بروز بیماریهای فصلی مواجه هستیم.
وی گفت: اهداکنندگان میتوانند با مراجعه به مراکز انتقال خون خراسان جنوبی، استان را از بحران کاهش ذخایر خونی خارج کنند.