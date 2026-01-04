به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: ارزش این کالا‌ها، ۱۸۵ میلیون دلار بوده که از گمرک مرکز استان، گمرک شاهرود و منطقه ویژه اقتصادی گرمسار صادر شده است.

مرتضی حاجیان نژاد گفت: عمده محصولات صادرات شده در این ۹ ماه، مواد فروسلیس، کلسیم کلراید، کولر آبی، مواد شوینده، مصنوعات پلاستیکی بود که به ۴۲ کشور جهان صادر شده است.

وی گفت: این صادرات از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزش ۸ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل گمرک استان سمنان همچنین از واردات ۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۶۷ میلیون دلار از گمرکات خبر داد که عمده واردات در حوزه مواد اولیه کارخانه‌ها و ماشین آلات صنعتی بوده است.