به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین ویسی نژاد گفت: واحد نگهداری و تعمیرات به عنوان یکی از واحد‌های حیاتی و راهبردی سازمان، نقش اصلی در ارتقای آماده به کاری تجهیزات خط تولید جهت تداوم و پایداری تولید ایفا می‌کند.

وی افزود: این واحد از پنج قسمت اصلی شامل نت مکانیک ناحیه نورد و بسترها، نت مکانیک ناحیه تکمیلی و عملیات حرارتی، نت هیدرولیک و روانکاری، کارگاه عمومی و جرثقیل‌های سقفی تشکیل شده است. واحد نگهداری و تعمیرات با تکیه بر دانش و تخصص پرسنل خود، انواع فعالیت‌های پیشگیرانه، اصلاحی و فعالیت‌های بهبود و نوسازی را اجرا می‌نماید.

ویسی نژاد به برخی از مهمترین فعالیت‌ها و دستاورد‌های آن واحد اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات، راه اندازی کامل مجموعه پوسته زدا در خط تولید بود. این مجموعه وظیفه پوسته برداری از روی اسلب و ورق‌های تولیدی را با استفاده از آب با فشار ۲۵۰ بار و دبی ۲۷۰ متر مکعب در ساعت، توسط سه عدد پمپ سانتریفیوژ ۸ مرحله‌ای با سرعت ۴۵۰۰ دور بر دقیقه (ساخت شرکت KSB) بر عهده دارد.

مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت فولاد اکسین خوزستان تصریح کرد: پس از تحریم‌های ظالمانه و قطع همکاری برخی شرکت‌های خارجی، واحد نگهداری و تعمیرات با پیگیری ساخت قطعات در داخل کشور، موفق به بومی سازی و ساخت قطعات مختلف پمپ‌ها شد و پس از چندین سال، هر سه پمپ را در مدار تولید قرار داد. در راستای بهبود عملکرد و نوسازی تجهیزات، اجرای پروژه اندازه گیری سه بعدی و ماشینکاری تجهیزات استند و تریمر صورت گرفت.

وی می‌گوید: با توجه به گذشت چند سال از راه اندازی خط تولید و افزایش لقی‌ها در قفسه‌های استند (مهمترین تجهیز خط نورد)، فاز اول پروژه ژئومتری، داده برداری و ماشین کاری استند برای حذف لقی‌ها و کاهش ضربات، به ویژه برای تداوم تولید ورق‌های API، اجرا شد، همچنین در این راستا، پروژه ژئومتری و اصلاح نشیمنگاه تیغه‌های تجهیز تریمر نیز توسط آن واحد انجام گرفت.

ویسی نژاد اظهار داشت: در تعمیرات سالیانه (اورهال)، این واحد اقدام به تعویض جک‌های HAGC کرد. این جک‌ها که هر کدام ۲۵ تن وزن دارند، در پایین‌ترین نقطه قفسه نورد و زیر غلطک‌های پشتیبان پایین قرار گرفته و فاصله غلطک‌ها را جهت انجام عملیات نورد به صورت پیوسته تنظیم می‌کنند. به دلیل کارکرد طولانی مدت جک‌های نصب شده، عملیات تعویض جک‌های HAGC توسط این واحد انجام شد. همچنین، تعویض مجموعه فیدرول‌های تجهیز استند از دیگر فعالیت‌های این تعمیرات بود.

مدیر واحد نگهداری و تعمیرات تأکید کرد: انجام این اقدامات به صورت پیوسته منجر به کاهش توقفات اضطراری و افزایش آماده به کاری تجهیزات شده و این واحد موفق به تحقق شاخص‌های کلیدی حوزه نگهداری و تعمیرات مطابق اهداف استراتژیک سازمان گردید. ما همواره در تلاش برای تعالی سازمان هستیم.

ویسی نژاد در پایان گفت: این دستاوردها، به ویژه بومی سازی قطعات در شرایط تحریم و اجرای موفق اورهال، نشان دهنده حرکت شرکت فولاد اکسین خوزستان در مسیر خودکفایی فنی و حفظ پایداری تولید محصولات استراتژیک مانند ورق‌های عریض API است.