به گزارش خبرگزاری صداو سیما در پی وقوع حادثه ریزش در معدن کوشک شهرستان بافق، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس به سرعت در محل حاضر شدند. محمد عشقی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد، با اعلام این خبر گفت: بلافاصله پس از گزارش حادثه، دو تیم عملیاتی هلال‌احمر بافق به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: تاکنون تعدادی از مصدومان به‌صورت سرپایی در محل درمان شده‌اند و یک نفر توسط آمبولانس هلال‌احمر و پنج نفر دیگر با کمک عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.





عشقی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی تصریح کرد: هنوز دسترسی کامل به پهنه پایین معدن امکان‌پذیر نشده و تیم‌های عملیاتی در حال ایمن‌سازی محیط و تلاش برای دسترسی به بخش‌های پایین‌تر هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وجود افراد حبس‌شده یا مصدومان در قسمت‌های پایین معدن، عملیات امداد و نجات با حساسیت و دقت ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی پس از تکمیل عملیات دسترسی، اعلام خواهد شد.

محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اعلام پایان عملیات امدادرسانی در حادثه ریزش معدن سنگ‌آهن کوشک شهرستان بافق استان یزد گفت:خوشبختانه این حادثه بدون تلفات جانی به پایان رسید و تنها دو نفر دچار مصدومیت شدند که یک نفر توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر و یک نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود:با بررسی کامل محل حادثه و اطمینان از نبود محبوس‌شدگان احتمالی، عملیات امدادونجات توسط نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر پایان یافت.