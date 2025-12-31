پخش زنده
مدیریت محلهمحور بهعنوان یکی از مؤثرترین الگوهای حل مسائل اجتماعی در همدان در قالب طرح «محراب» در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولیفقیه در استان همدان با اشاره به رویکرد دولت در تقویت مدیریت محلهمحورگفت: در استان همدان، در قالب طرح «محراب» که در سطح ملی نیز مطرح شده، موضوع مهم «مدیریت محلهمحور» بهعنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت مورد توجه قرار گرفته است و این نگاه از سوی رئیسجمهور و بدنه دولت با جدیت دنبال میشود.
آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی با بیان اینکه این رویکرد یک نگاه بسیار ارزشمند در مدیریت کشور است، افزود: در استان همدان حدود یکهزار و ۷۰۰ تا یکهزار و ۸۰۰ مسجد وجود دارد که قرار است در چارچوب این طرح، به کانونهای فعال مدیریت محله تبدیل شوند.
او تاکید کرد: در شهر همدان حدود ۶۳ مسجد و در استان حدود ۲۳۰ مسجد در فاز نخست این طرح قرار گرفتهاند تا «خانههای هلال»، «خانههای نیکوکاری» و مراکز خدمترسانی مردمی با محوریت امامان جماعت و نیروهای مردمی فعال شوند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با تأکید بر کارآمدی الگوی محلهمحور در مدیریت اجتماعی، تصریح کرد: این نگاه محلهمحور، یک سبک مدیریتی کارآمد است، امروز ما در عرصه مدیریت کشور با چالشهای فراوانی روبهرو هستیم، اما تجربه نشان داده است که وقتی مردم، مسجد، امام جماعت و نهادهای مردمی در کنار هم قرار میگیرند، بسیاری از مشکلات با کمترین هزینه و بیشترین اثر حل میشود.
استاندار همدان هم گفت: شکل گیری جمهوری اسلامی با حضور و مشارکت مردم بوده و در دولت چهاردهم نیز تاکید بر مشارکت مردم در محلات شده است.
حمید ملانوری شمسی افزود: در طرح خادم همه دهیاریها نیز صاحب خانه هلال شدهاند و خانههای هلال استان به هزار و ۳۶۵ خانه هلالاحمر رسیده است.