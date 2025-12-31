هادی مصور به عنوان معاون فرماندار شهرستان باروق منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسمی باحضور فرماندار، امام جمعه، اعضای شورای تأمین و شورای اداری باروق و با پیشنهاد مریم مسرت فرماندار باروق و با حکم استاندار آذربایجان‌غربی هادی مصور به عنوان معاون فرماندار این شهرستان منصوب و معرفی شد.

مصور دومین معاون فرماندار است که از زمان ارتقای باروق به شهرستان به این سمت منصوب می‌شود.

مصور از کارکنان وزارت کشوراست که متولد ۱۳۶۹ و دارای مدرک کارشناسی‌ارشد مهندسی نرم‌افزار است؛ وی همچنین دارای ۱۲ سال سابقه کاریاست.

مسئولیت فناوری اطلاعات-مسئول امور اداری و مالی - ریاست اداره برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری میاندوآب و بخشداری بخش للکلو شهرستان میاندوآب بخشی از مسئولیتهای اجرایی وی است.

پیش از این سیدیاسر هاشمی از تاریخ دوم آذر ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ به عنوان معاون فرماندار عهده‌دار این مسئولیت بود.