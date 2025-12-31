رئیس مرکز آمار ایران در جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان قزوین گفت: مهم‌ترین ویژگی سرشماری جدید، حرکت به سمت ثبتی‌مبنا و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌هاست.

اجرای سرشماری نفوس و مسکن به سمت روش ثبتی‌مبنا

اجرای سرشماری نفوس و مسکن به سمت روش ثبتی‌مبنا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، غلامرضا گودرزی در نخستین جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان قزوین گفت: مهم‌ترین ویژگی سرشماری جدید، حرکت به سمت سرشماری ثبتی‌مبنا و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌هاست و همکاری دستگاه‌ها و صحت‌سنجی میدانی داده‌ها نقش کلیدی در موفقیت این طرح دارد.

وی اظهار کرد: در سرشماری علاوه بر تعیین جمعیت، اطلاعاتی در حوزه مسکن، شغل، تحصیلات و املاک جمع‌آوری می‌شود و این داده‌ها به‌صورت گمنام در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وی افزود: سرشماری آزمایشی در ۷۰ نقطه کشور آغاز شده و در این مرحله تنها درصدی از جمعیت شهری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

محمد نوذری، استاندار قزوین نیز با بیان اینکه سرشماری ابزاری برای شناخت چالش‌ها، بافت فرهنگی و اجتماعی، وضعیت معیشت، مهاجرت و اتباع خارجی است، گفت: توزیع عادلانه امکانات و شناسایی کمبود‌ها کاملاً به آمار دقیق وابسته است و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها در سطح استان ضروری خواهد بود.

علی رحمانی، مدیرکل مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم زمان اجرای این طرح را از ۱۴ دی تا ۳ بهمن اعلام کرد و گفت: در این دوره علاوه بر مراجعه حضوری، از اطلاعات ثبتی خانوار‌ها نیز استفاده خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند علوم پزشکی، شرکت پست، ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال از ارکان اصلی اجرای این سرشماری هستند.

در این جلسه اعلام شد که مناطق خاکعلی و دهستان بشاریات شرقی به‌عنوان پایلوت طرح سرشماری انتخاب شده‌اند.