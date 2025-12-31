پخش زنده
رئیس مرکز آمار ایران در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه قزوین اعلام کرد: سرشماری نفوس و مسکن سال هزار و ۴۰۵ با رویکرد ثبتیمبنا و با حداقل مراجعه حضوری به مردم، اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته غلامرضا گودرزی، در این روش، دادههای ثبتشده در سامانههای اداری دستگاههای اجرایی مبنای اصلی آمارگیری قرار میگیرد و اطلاعاتی که پیشتر توسط مردم در سامانههایی مانند ثبتاحوال، آموزشوپرورش، آموزش عالی، بهداشت و حوزه مسکن ثبت شده، استفاده قرار میشود.
وی تأکيد کرد: اطلاعات دریافتی از دستگاهها بهصورت گمنام و فقط برای تولید آمار استفاده میشود و هیچگونه کاربرد فردی، مالیاتی یا نظارتی ندارد.
رئیس مرکز آمار ایران هدف از این اقدام را، ارائه تصویری دقیق از واقعیتهای جمعیتی و اجتماعی کشور برای کمک به تصمیمگیریهای کلان اعلام کرد.
گودرزی این را هم گفت که در کنار روش ثبتیمبنا، پیمایشهای میدانی محدود نیز انجام خواهد شد و مأموران سرشماری با کارت شناسایی، لباس مشخص و اطلاعرسانی قبلی به برخی منازل مراجعه میکنند.
وی همچنین اعلام شد: عملیات آزمایشی سرشماری از روز یکشنبه چهاردهم دی در ۷۰ نقطه شهری و روستایی کشور آغاز میشود تا مدلها، دادهها و هماهنگیهای اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته رئیس مرکز آمار ایران، این عملیات در تمام استانها اجرا خواهد شد و نتایج آن برای اصلاح نهایی فرایند سرشماری مورد استفاده قرار میگیرد.
گودرزی افزود: ستادهای سرشماری در استانها از جمله استان قزوین تشکیل شده و اطلاعرسانی کامل از طریق رسانههای استانی انجام خواهد شد.
زمان رسمی سرشماری نفوس و مسکن، آبان سال هزار و ۴۰۵ است.
در این جلسه اعلام شد که مناطق خاکعلی و دهستان بشاریات شرقی بهعنوان پایلوت طرح سرشماری انتخاب شدهاند.