رئیس مرکز آمار ایران در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه قزوین اعلام کرد: سرشماری نفوس و مسکن سال هزار و ۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا و با حداقل مراجعه حضوری به مردم، اجرا خواهد شد.

اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن به روش «ثبتی‌مبنا»

اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن به روش «ثبتی‌مبنا»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته غلامرضا گودرزی، در این روش، داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی مبنای اصلی آمارگیری قرار می‌گیرد و اطلاعاتی که پیش‌تر توسط مردم در سامانه‌هایی مانند ثبت‌احوال، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و حوزه مسکن ثبت شده، استفاده قرار می‌شود.

وی تأکيد کرد: اطلاعات دریافتی از دستگاه‌ها به‌صورت گمنام و فقط برای تولید آمار استفاده می‌شود و هیچ‌گونه کاربرد فردی، مالیاتی یا نظارتی ندارد.

رئیس مرکز آمار ایران هدف از این اقدام را، ارائه تصویری دقیق از واقعیت‌های جمعیتی و اجتماعی کشور برای کمک به تصمیم‌گیری‌های کلان اعلام کرد.

گودرزی این را هم گفت که در کنار روش ثبتی‌مبنا، پیمایش‌های میدانی محدود نیز انجام خواهد شد و مأموران سرشماری با کارت شناسایی، لباس مشخص و اطلاع‌رسانی قبلی به برخی منازل مراجعه می‌کنند.

وی همچنین اعلام شد: عملیات آزمایشی سرشماری از روز یکشنبه چهاردهم دی در ۷۰ نقطه شهری و روستایی کشور آغاز می‌شود تا مدل‌ها، داده‌ها و هماهنگی‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران، این عملیات در تمام استان‌ها اجرا خواهد شد و نتایج آن برای اصلاح نهایی فرایند سرشماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گودرزی افزود: ستاد‌های سرشماری در استان‌ها از جمله استان قزوین تشکیل شده و اطلاع‌رسانی کامل از طریق رسانه‌های استانی انجام خواهد شد.

زمان رسمی سرشماری نفوس و مسکن، آبان سال هزار و ۴۰۵ است.

در این جلسه اعلام شد که مناطق خاکعلی و دهستان بشاریات شرقی به‌عنوان پایلوت طرح سرشماری انتخاب شده‌اند.