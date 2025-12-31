به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای هفته نهم لیگ حرفه‌ای دسته یک بسکتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۲۰ تیم جمعه (۱۲ دی) برگزار می شود.

در این هفته از مسابقات نیز از هر یک از گروه‌های «الف» و «ب» ۵ دیدار برگزار می‌شود.

برنامه دیدار‌های هفته نهم رقابت‌های لیگ حرفه‌ای باشگاه‌های کشور به این شرح است:

جمعه ۱۲ دی

گروه الف

کاوان بسکتبال قشم - مهرپارسا کرج (ساعت ۱۵ - سالن خلیج فارس قشم)

مقاومت شهرداری تبریز - نفت و گاز گچساران (ساعت ۱۵:۳۰- سالن شهید اقدمی تبریز)

محکم کار اصفهان - نیروزمینی ارتش (ساعت ۱۶ - سالن خانه بسکتبال اصفهان)

اروند سیرجان - نبوغ اراک (ساعت ۱۶ - دانشگاه پردیس سیرجان)

گلنور شهر قدس - هیرکان رشت (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن شهید کشوری شهر قدس)

گروه ب

مولتی کافه مشهد - مس رفسنجان (ساعت ۱۵ - سالن سجاد مشهد)

نفت امیدیه - گاز تهران (ساعت ۱۶ - سالن ولایت امیدیه)

گل‌گهر سیرجان - کاله تهران (ساعت ۱۶ - سالن شهید سلیمانی سیرجان)

عقاب تهران - آنامیس میناب (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن نهاجا تهران)

قهرمانان جاوید زنجان - نفت تهرانسر (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن ۱۵ خرداد زنجان)

رقابت‌های بسکتبال لیگ حرفه‌ای در حالی پیگیری می‌شود که تا پایان هفته هشتم تیم‌های نفت و گاز گچساران (۱۳ امتیاز)، کاوان بسکتبال قشم (۱۳ امتیاز) و نبوغ اراک (۱۲ امتیاز) در رده‌های اول تا سوم گروه «الف» قرار دارند. این سه جایگاه در گروه «ب» در اختیار تیم‌های نفت تهرانسر (۱۳ امتیاز)، مس رفسنجان (۱۳ امتیاز) و کاله تهران (۱۲ امتیاز) است.