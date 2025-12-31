پخش زنده
عملیات امداد و نجات در حادثه ریزش معدن سرب و روی کوشک بافق بدون تلفات جانی به پایان رسید.
به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما ، روابط عمومی سازمان امدادونجات اعلام کرد: خوشبختانه این حادثه بدون تلفات جانی به پایان رسید و تنها 6 نفر مصدوم شدند که چهار نفر در محل درمان شدند . همچنین دو نفر برای ادامه درمان توسط نیروهای جمعیت هلالاحمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
اینطور که اعلام شده موردی از حبسشدگی اتفاق نیفتاده است.این در حالی است که سخنگوی جمعیت هلال احمر دقایقی قبل از محبوس شدن ۲۴ کارگر در این معدن خبر داده بود.
با بررسی کامل محل حادثه و اطمینان از نبود محبوسشدگان احتمالی، عملیات امداد و نجات توسط نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر پایان یافت.
فرماندار بافق، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حوالی ساعت ۰۸:۳۰ دقیقه صبح امروز، چهارشنبه ۱۰ دیماه، حادثهای در معدن کوشک بافق رخ داد.
رضا فلاحمبارکه افزود: در این حادثه، بخشهای روباز و زیرزمینی معدن دچار ریزش شده است که بلافاصله پس از وقوع، تیمهای امدادی و مسئولان ذیربط در محل حاضر شدند و عملیات بررسی و ایمنسازی همچنان ادامه دارد.
فرماندار بافق گفت: بر اساس گزارشهای دریافتشده، تنها دو نفر در این حادثه مصدوم شدهاند که وضعیت عمومی آنها مساعد اعلام شده و حال سایر افراد نیز خوب است.