مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از پیوستن شهرستانهای خدابنده، ابهر، طارم شامل ۲۴ واحد نانوایی به ۹۳ واحد نانوایی شهرستان زنجان جهت حرکت در مسیر پخت و عرضه نان کامل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ ولی الله زمانی، با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای گام نهادن در مسیر زنجیره نان کامل در استان گفت: با توجه به اهمیت سلامت مردم برای دولت چهاردهم، مجموعه استان با نگاهی فراتر از مدیریت بحرانهای کوتاهمدت، ارتقاء کیفیت نان شهری را به عنوان یک سیاست استراتژیک سلامت عمومی تعریف کردهاند.
وی با اشاره به نقش استان در تولید گندم کشور این مهم را پتانسیل و ظرفیتی برای توسعه اقتصادی و ارتقای فرهنگ مصرف تغذیه سالم (نان کامل) دانست و افزود: با توجه به اینکه بخشی از نیاز گندم کشور در زنجان تولید میشود این استان در ایجاد زنجیره تأمین کوتاهتر و پایدارتر کمک کرده و در نتیجه زمینه اشتغالزایی منطقهای فراهم میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تعداد واحدهای خبازی استان که با آرد کامل نان میپزند را ۱۱۷ مورد اعلام کرد و گفت: در شهرستان زنجان ۹۳ واحد نانوایی شامل لواش، سنگک، بربری و تافتان که اغلب این موارد را واحدهای سنگکی تشکیل میدهند نسبت به پخت و عرضه نان کامل اقدام میکنند. ۲۰ واحد نانوایی سنگکی در خدابنده، ۳ واحد شامل ۱ واحد نان لواش و ۲ واحد نان سنگک در ابهر و یک واحد نان لواش در طارم نیز به این جرگه پیوستهاند.
زمانی افزود: برنامهریزی دولت برای توسعه نان کامل، یک حرکت رو به جلو در حوزه بهداشت عمومی است و حضور زنجان به عنوان استان پیشرو، نشاندهنده توانمندیهای مدیریتی این استان است. به نظر میرسد اگر حمایتهای مالی و آموزشی به درستی و به موقع به نانوایان برسد، زنجان میتواند نه تنها از نظر سلامت، بلکه در الگوی مدیریت زنجیره غذایی، سرآمد استانهای کشور در سال جاری باشد.