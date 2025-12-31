به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده کل سپاه با حضور سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه، سردار محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا و تعدادی از فرماندهان عالی نظامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی: دشمن پس از شکست در میدان، به جنگ شناختی روی آورده است

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه، با اشاره به شکست دشمن در عرصه نظامی گفت: دشمن در تلاش است این شکست را با تحریف، به یک پیروزی ظاهری تبدیل کند. همان‌طور که یزید پس از شکست در هدف اصلی خود یعنی گرفتن بیعت از امام حسین (ع)، با برگزاری جشن در شام سعی در جبران ناکامی خود داشت.



وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: دشمن فهمیده است که تصرف این سرزمین با ابزار نظامی ممکن نیست و برای موفقیت باید دل‌ها و مغزها را تغییر دهد. هدف اصلی دشمن، محو کردن مفاهیم انقلاب و منصرف کردن مردم از یاد امام و آرمان‌هاست و برای این کار میلیاردها دلار هزینه می‌کند.



حاجی صادقی راهبرد مقابله با این جنگ را آرایش تهاجمی دانست و تأکید کرد: نباید تنها به دفاع در برابر شبهات دشمن اکتفا کنیم. باید نقاط ضعف متعدد دشمن را هدف قرار دهیم و به آنها هجوم ببریم. آرایش تبلیغاتی ما باید معارف اسلامی، شیعی و انقلابی را که هدف اصلی دشمن است، تقویت کند.



وی با بیان اینکه پاسداری تاریخ انقضا ندارد و تا پایان عمر ادامه دارد، از خدمات سردار فدوی در هفت سال گذشته قدردانی کرد و برای سردار وحیدی آرزوی توفیق داشت.



قرائت حکم فرمانده کل قوا و تشریح نقشه راه آینده سپاه

در ادامه، سردار محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، حکم انتصاب سردار احمد وحیدی به سمت جانشینی فرمانده کل سپاه را که به امضای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی رسیده بود، قرائت کرد.





بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار وحید شاه‌چراغی (احمد وحیدی)

نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده و پیشنهاد فرمانده کل سپاه، شما را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم.

ایفای نقش جهادی و انقلابی در ارتقای سطح آمادگی‌های عملیاتی و پیشرفت مقتدرانه مأموریت‌های سپاه و شتاب‌گیری در رفع نیازهای عمده معنوی و معیشتی کارکنان، در تعامل هم‌افزا با ستاد کل نیروهای مسلح، با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است.

از تلاش‌ها و خدمات سردار دریادار پاسدار علی فدوی در دوره مسئولیت تشکر می‌کنم. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سید علی خامنه‌ای

۶ دی ۱۴۰۴



وی با تشریح ابعاد شش‌گانه این حکم، آن را نقشه راه آینده سپاه خواند و محورهایی چون نقش جهادی و انقلابی، ارتقای مستمر آمادگی‌های عملیاتی، پیشرفت مقتدرانه مأموریت‌ها، رفع نیازهای معنوی و معیشتی کارکنان و تعامل هم‌افزا با ستاد کل نیروهای مسلح را از تأکيدات اصلی فرمانده کل قوا برشمرد.

سردار شیرازی همچنین پیام ویژه رهبر معظم انقلاب را به کارکنان سپاه ابلاغ کرد و گفت: حضرت آقا فرمودند که سلام من را به کارکنان سپاه و خانواده‌های محترمشان برسانید.



وحیدی: سپاه باید تجسم دولت اسلامی و جامعه اسلامی باشد

سردار احمد وحیدی، جانشین جدید فرمانده کل سپاه، جایگاه این نهاد را رفیع و مأموریت آن را خطیر توصیف و اظهار کرد: این نهادی مقدس است که بر حول شهدا بنا شده و این بنای استوار باید مصداق آن جامعه نمونه‌ای باشد که مدنظر است.



وی با اشاره به مراحل تکاملی انقلاب اسلامی تصریح کرد: حقیقتاً سپاه این ظرفیت بزرگ را دارد که هم مرحله سوم انقلاب یعنی دولت اسلامی و هم مرحله چهارم یعنی جامعه اسلامی را در داخل خودش مجسم کند. یعنی هم تجسم آن نظام اداری اسلامی و هم نمونه آن جامعه اسلامی باشد. این رویکرد نقطه امید و خط نشانی برای همه پیروان این مسیر است.



جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه نصرت و پیروزی نهایی از جانب خداوند است، به آیه شریفه «اِن تَصبِروا و تَتَّقوا لا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا» استناد کرد و افزود: صبر در مقابل دشمن، ایستادگی در برابر ناملایمات و تقوا، که همان معنویت مورد تأکید حضرت آقا است، ما را در برابر هرگونه کید دشمن بیمه می‌کند.



وی با تمجید از عملکرد نسل جدید پاسداران خاطرنشان کرد: امروز سپاه مثل همیشه در اوج می‌درخشد. ما در درگیری‌های اخیر دیدیم که این جوانان ما چگونه درخشیدند. این جزو افتخارات سپاه است که مجموعه‌ای از این جوانان زبده و نخبه را دارد که دل در گرو خدا دارند و بی‌تردید پیروز خواهند بود.



سردار وحیدی یادآور شد: این عملکرد، فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر برتری جوانان امروز نسبت به نسل اول انقلاب را به اثبات رسانده است.

وی با ابراز امیدواری برای خدمت در جایگاه جدید گفت: ان‌شاءالله بتوانم به عنوان خادمی کوچک، در خدمت فرمانده محترم کل سپاه و تک‌تک پاسداران عزیز باشم و از خداوند می‌خواهم که «رَبِّ اَدخِلنی مُدخَلَ صِدقٍ وَ اَخرِجنی مُخرَجَ صِدقٍ وَ اجعَل لی مِن لَدُنکَ سُلطانًا نَصیراً».

فدوی: پاسداری از انقلاب، بزرگترین معروف عالم است

سردار علی فدوی، جانشین سابق فرمانده کل سپاه و رئیس جدید گروه مشاورین، در سخنان خود عنوان «پاسداری از انقلاب اسلامی» را یک توفیق بزرگ الهی خواند و گفت: پاسداری از انقلاب اسلامی جزو بزرگترین معروف‌های عالم است و بزرگترین منکری هم که صورت گرفته، مخالفت با نظام اسلامی است.



تکریم سردار فدوی و معارفه سردار وحیدی به عنوان جانشین فرمانده کل

سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران به تشریح مراسم تکریم و معارفه جانشین جدید فرمانده کل سپاه، پرداخت.

وی ابتدا با تشکر از زحمات سردار علی فدوی گفت: از زحمات برادر بسیار عزیزم سردار فدوی، جانشین فرماندهی کل سپاه که در مدت تقریباً هفت سال به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه زحمات بسیار زیادی کشیدند، تشکر می‌کنم.



فرمانده کل سپاه با اشاره به سوابق سردار فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی و مسئولیت اطلاعات در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: ایشان از شاخص‌های اطلاعاتی سپاه بودند که امروز تکریم شده و به عنوان رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه معرفی می‌شوند.



وی در ادامه، سردار احمد وحیدی را به عنوان جانشین جدید معرفی کرد و گفت: برادر عزیزم سردار وحیدی یکی از فرماندهان و مسئولین شاخص سپاه پاسداران از ابتدای تأسیس سپاه بوده‌اند و از فرماندهان صاحب‌نام سپاه هستند.



سرلشکر پاکپور با اشاره به سوابق درخشان سردار وحیدی از جمله فرماندهی قرارگاه نجف، مسئولیت اطلاعات سپاه در چند مقطع، تأسیس نیروی قدس با ساختار جدید، وزارت دفاع و کشور و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای ایشان در سمت جدید آرزوی توفیق کرد.