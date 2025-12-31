به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: اصفهان با تجهیز ۴۶ پارکینگ به جایگاه‌های شارژ خودروی برقی و افزایش تعداد جایگاه‌ها به ۸۰، رتبه نخست میان کلان‌شهر‌های کشور در حوزه برقی‌سازی را به خود اختصاص داده و برنامه ریزی شده است تا پایان سال تعداد این جایگاه‌ها به بیش از ۱۰۰ واحد برسد.

حمید آقایی با بیان اینکه اولویت نخست ایمنی در شبکه معابر است، افزود:ایمنی شهروندان در هنگام استفاده از معابر، چه به‌عنوان عابر پیاده و چه به‌عنوان استفاده‌کننده از وسایل نقلیه، نیازمند طراحی دقیق، اجرای ضوابط و رعایت آئین‌نامه‌ها، نصب علائم عمودی و افقی و همچنین اجرای طرح‌های آرام‌سازی و آشکارسازی است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرا شده، شناسایی نقاط حادثه‌خیز شهر بوده است، ادامه داد: با اصلاح نقاط حادثه‌خیز، تعداد آنها از ۶۸ به ۱۰ نقطه کاهش یافته است.

آقایی گفت: علاوه بر ایمنی، توسعه حمل‌ونقل همگانی هم از وظایف مهم این اداره کل است و در حوزه سامانه اتوبوس تندرو، ۱۲ خط مصوب در شهر اصفهان تعریف شده که تاکنون شش خط آن به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به سهم حمل‌ونقل همگانی از سفر‌های شهری افزود: از مجموع چهار میلیون و ۴۰۰ هزار سفر روزانه، حدود ۱۲ درصد مربوط به حمل‌ونقل همگانی است که به‌جز مترو، روزانه حدود ۴۰۰ هزار نفر از خطوط اتوبوسرانی استفاده می‌کنند و حدود ۱۵۰ هزار نفر از این تعداد، مسافران خطوط اتوبوس تندرو هستند.

آقایی گفت: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال، تعداد جایگاه‌های شارژ خودرو برقی به بیش از ۱۰۰ مورد افزایش پیدا کند تا شهروندان به استفاده از خودرو‌های برقی و ناوگان حمل‌ونقل پاک ترغیب شوند.

مدیرکل اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان تاکید کرد: مجموعه این اقدامات شامل ارتقای ایمنی، توسعه حمل‌ونقل همگانی، گسترش پارکینگ‌ها، مسیر‌های دوچرخه و برقی‌سازی، نقش مهمی درکاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی ایفا می‌کند.