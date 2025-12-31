به علت سکون نسبی جو، کیفیت هوا از امشب تا صبح فردا در مناطق صنعتی استان مرکزی کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی شرایط جوی گفت: بر اساس بررسی‌ها از امروز تا تقریبا ظهر پنجشنبه به دلیل افزایش پایداری و سکون نسبی جو به طور موقت ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت.

این روند در برخی از ساعات به ویژه چهارشنبه شب تا صبح پنجشنبه می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان شود.

از بعدازظهر پنجشنبه تا روز شنبه گذر امواج متناوب تراز میانی جو موجب برخی ناپایداری‌ها در منطقه و استان خواهد شد.

بیشتر فعالیت این سامانه در استان به صورت افزایش سرعت وزش باد خواهد بود هرچند طی ساعاتی از روز جمعه و شنبه احتمال افزایش ابر و برخی بارش‌های پراکنده برف و کولاک برف در پاره از نقاط استان وجود دارد.

امروز صبح دمای هوا به شدت نسبت به روز‌های قبل کاهش یافت به طوری که در چندین ایستگاه استان دما‌های کمتر از منفی ۱۰ درجه سلسیوس ثبت شد.

در روز‌های آتی از شدت برودت هوا کاسته شده و دمای هوا مقداری گرمتر خواهد شد.

در روز‌های نخست هفته آینده با شمالی شدن جریانات و افزایش پایداری هوا، روند دما نزولی خواهد شد.