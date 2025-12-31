به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت: یکی از مسیر‌های توانمند سازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بحث پنل‌های خورشیدی است که این پنل‌ها با تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی در یافت می‌شود در اختیار مددجویان با هدف کسب درآمد پایدار قرار داده می‌شود.

سعید مهر افروز خاطر نشان کرد: در این راستا در طی دو سال اخیر حدود ۴۳۰ پنل خورشیدی انفرادی ۵ کیلو وات را توانستیم در سطح استان پیاده سازی بکنیم که برای اجرای این طرح علاوه بر اینکه ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به خانواده‌ها پرداخت می‌شود ۱۹۵ میلیون تومان وام ۴ درصد نیز در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

وی افزود: برنامه سال جاری ما در حوزه مزارع خورشیدی، ایجاد مزارع خورشیدی با ۶۰۰ پنل برای ۶۰۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) است.

مهر افروز گفت: علاوه بر آن ما امسال برنامه داریم که ۵۰ پنل خورشیدی انفرادی را هم در سطح استان اجراء بکنیم و امید این را داریم درآمدی در حد ۵ میلیون تومان ماهانه برای خانواده‌ها ایجاد بکنیم.

نصرالله احمدنژاد مدیر کمیته امداد شهرستان پلدشت گفت: تاکنون برای ۱۸ خانوار از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد پنل خورشیدی واگذار کردیم و در برنامه داریم تا پایان سال برای ۲۰ خانوار دیگر نیز ۴ پنل خورشیدی واگذار خواهیم کرد.

در حال حاضر ۴۳۰ سامانه خورشیدی در ۲۰۰ روستای آذربایجان غربی برای مددجویان کمیته امداد نصب شده که توان آنها تولید دو و نیم مگاوات برق است.

مددجویان کمیته امداد با راه اندازی طرح‌ها علاوه بر اینکه صاحب شغل و درآمد می‌شوند در تولید برق کشور نیز مشارکت می‌کنند.