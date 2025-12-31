پخش زنده
امروز: -
تیمهای خدماتی شهرداری برای تسهیل تردد در سطح شهر پس از برف و یخبندان به اقدامات میدانی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند از اقدامات میدانی سریع و موثر تیمهای خدماتی شهرداری در سطح شهر در مقابله با برف و یخبندان اخیر، خبر داد و گفت: با توجه به نزول رحمت الهی و بارش برف و یخبندان اخیر، پیشبینیهای لازم برای خدماترسانی سریع و موثر در سطح شهر با هدف تسهیل تردد بدون دغدغه شهروندان در خیابانها و معابر، صورت گرفت.
موسی میرزایی افزود: در این راستا، تعداد ۱۰۰ نفر نیروی پاکبان و ۱۰۰ نفر نیروی فضای سبز به همراه ۱۵ دستگاه خودرو با هماهنگی با پلیس راهور شهرستان بیرجند، نسبت به شن ریزی خیابانها و معابر اصلی و پرتردد سطح شهر، اقدام کردند.