بیانیه نمایندگان در قدردانی از وزارت ارتباطات و دانشمندان فضایی
بیانیه قدردانی از تلاشهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشمندان صنعت فضایی کشور به مناسبت پرتاب موفق همزمان سهگانه ماهوارههای بومی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
به نقل از خانه ملت، مجتبی بخشی پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی را که به امضای ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، در خصوص تقدیر از تلاشهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشمندان صنعت فضایی کشور را قرائت کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
جناب آقای ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
با سلام و تحیت؛
خبر مسرتبخش و غرورآفرین امروز درباره پرتاب همزمان و سهگانه ماهوارههای «سنجش» «طلوع ۳»، «ظفر ۲» و «کوثر ۱ و ۵»، موجی از امید و افتخار را در میان نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی برانگیخت است. این اقدام راهبردی و ارزشمند، نهتنها یک موفقیت بزرگ فنی بلکه نقطه عطفی در تاریخ فناوری فضایی بومی کشور محسوب میشود. همزمانی پرتاب سه ماهواره کاملا ایرانی گویا از بلوغ تدریجی خودباوری، توانمندی متخصصان و دانشمندان جوان این مرز و بوم است که نشان میدهد برنامه فضایی کشور با عزمی راسخ و نگاهی به آینده، مسیر حرکت به سوی توسعه منظومههای ماهوارهای و تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در باشگاه فضایی جهان را با قدرت طی میکند.
نکته حائز اهمیت و قابل تقدیر در این پروژه ملی، رویکرد هوشمندانه جنابعالی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فعالسازی ظرفیتها و سرمایهگذاری بخش خصوصی است. این همکاری موفق میان دولت و بخش خصوصی، الگویی امیدبخش برای توسعه اقتصاد دانشبنیان و تحقق اهداف کلان کشور در سالهای پیش رو بهشمار میرود. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نیابت از مردم عزیز ایران، ضمن تبریک این دستاورد بزرگ به سازمان فضایی ایران، دانشمندان، نخبگان و شرکتهای خصوصی همکار، بر این باوریم که توسعه کاربردهای علمی و فناوری فضایی در حوزههای حیاتی، اقتصادی، زیستمحیطی، از جمله مدیریت منابع آب و مقابله با بحرانهای طبیعی و مدیریتی، نقشی کلیدی در پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی خواهد داشت.
مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای حمایت همهجانبه قانونی و پشتیبانی از تداوم و شتاببخشی به برنامههای راهبردی فضایی کشور اعلام میدارد. توفیقات روزافزون حضرتعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.