به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اقلید گفت: گزارشی مبنی بر گرفتار شدن پنج نفر در منطقه گردنه عصاری مسیر بل به جمعیت هلال احمر گزارش شد و تیم‌های جمعیت هلال احمر به منطقه حادثه اعزام شدند.

هادی مهندسی افزود: این عملیات ۲۴ساعت به طول انجامید و با هماهنگی شش تیم عملیاتی و پشتیبانی شهرستان‌های اقلید، سپیدان و خرمبید و همراهی مؤثر نیرو‌های مردمی و خودرو‌های آفرود ادامه یافت.

مهندسی بیان کرد: مسیر‌های صعب‌العبور، شرایط نامساعد محیطی و محدودیت دسترسی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نجاتگران در این حادثه بود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اقبا همکاری شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اقلید و با تلاش مستمر و همدلی همه عوامل حاضر در صحنه، افراد گرفتار شده به سلامت پیدا و به مناطق امن منتقل شدند و وضعیت عمومی نجات‌یافتگان رضایت‌بخش گزارش شده است.