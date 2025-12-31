به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار با صدور پیامی شهادت مرزبان هم‌استانی را تبریک و تسلیت گفت

در پیام تسلیت یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد آمده است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم؛

شهادت مظلومانه و افتخارآمیز فرزند رشید استان، ستوان یکم رحیم مجیدی‌مهر که در مسیر انجام وظیفه و در لباس مقدس مرزبانی، در منطقه بانه و در شرایط سخت برف و بوران به فیض عظیم شهادت نائل آمد، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

بی‌تردید، این شهید والامقام با ایثار جان خویش، بار دیگر وفاداری و تعهد فرزندان غیور کهگیلویه و بویراحمد را به امنیت، عزت و تمامیت ارضی میهن اسلامی به نمایش گذاشت و نام خود را در زمره مجاهدان راه حق و خدمت صادقانه ثبت کرد.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه جان‌سوز به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز و صبور این شهید گرانقدر، همرزمان ایشان و مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید علو درجات و برای بازماندگان مکرم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

روحش شاد و راهش پررهرو باد.