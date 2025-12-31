پخش زنده
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تاکید بر ضرورت مقابله مستمر با بدمصرفیهای برق، گفت: مدیریت مصرف نباید به فصل تابستان محدود شود و باید بهصورت روزانه در شرکتهای توزیع دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از توانیر، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به همراه حمید ساعدپناه مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، از ساختمان جدید مدیریت امور نواحی ۲ و ۴ بندرعباس در محدوده الهیه جنوبی بازدید کردند.
در این بازدید، روند هوشمندسازی کنتورهای برق در مسکن مهر بندرعباس، زمین ساختمان بهرهبرداری ناحیه یک و همچنین ساختمان مرکز دیسپاچینگ و فوریتهای برق مورد بررسی قرار گرفت و مرکز دیسپاچینگ و فوریتهای برق بندرعباس به بهرهبرداری رسید.
ذبیحی در نشست تشریح عملکرد معاونت بهرهبرداری در مرکز دیسپاچینگ، بر ضرورت پیگیری مستمر بدمصرفیهای برق تاکید کرد و گفت: مقابله با بدمصرفیها نباید محدود به دوره اوج بار تابستان باشد و شرکتهای توزیع باید این موضوع را بهصورت روزانه دنبال کنند تا پایداری شبکه و عدالت در مصرف برق برای همه مشترکان حفظ شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به لزوم حذف مصارف خارج از کنتور، خواستار ساماندهی دقیقتر شرکتهای توزیع در این حوزه شد و افزود: روشناییهای غیرضرور معابر عمومی تاثیر منفی بر الگوی مصرف برق دارد و باید بهصورت جدی مدیریت شود.
وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل جدید توانیر خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، تمامی پستهای عمومی در حال احداث باید دارای قابلیت رویتپذیری و کنترلپذیری باشند.
ذبیحی با اشاره به اهداف آینده صنعت برق کشور، پیشبینی کرد ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان دولت به ۳۰ هزار مگاوات برسد و در تابستان آینده نیز به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد. وی افزود: ظرفیت تولید برق کشور که در ابتدای انقلاب اسلامی حدود ۷ هزار مگاوات بود، اکنون به ۹۵ هزار مگاوات رسیده و بهزودی از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور خواهد کرد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر ظرفیت فعلی نیروگاههای تجدیدپذیر کشور را ۲ هزار و ۱۰۰ مگاوات اعلام کرد و گفت: برنامهریزی شده است این ظرفیت تا پایان سال از ۷ هزار مگاوات فراتر رود.