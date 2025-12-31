به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار ویژه شهرستان خوی در این جلسه با تأکید بر سیاست‌ها و تأکیدات وزیر کشور و استاندار آذربایجان غربی، مدیریت محله‌محور را یکی از رویکرد‌های مؤثر در حکمرانی محلی دانست و اظهار کرد بررسی دقیق مسائل و مشکلات محله‌ها و مناطق مختلف شهرستان باید با نگاه میدانی، واقع‌بینانه و اولویت‌بندی صحیح دنبال شود.

غلامحسین آزاد با اشاره به ضرورت حضور مستمر مدیران در محلات، افزود شناسایی نیاز‌های واقعی مردم، تعامل نزدیک دستگاه‌های اجرایی با ساکنان محلات و پیگیری جدی مصوبات، مسیر اصلی حل مسائل شهری و اجتماعی در شهرستان است.

در ادامه جلسه، سرهنگ قهرمان عیوضلو معاون بسیج اقشار سپاه شهدای استان و معاون محله‌محور استاندار در این طرح، با تشریح اهداف و شرح وظایف مدیریت محله‌محور، این الگو را بستری برای هم‌افزایی میان مردم، نهاد‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت محله‌محور بر پایه مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های بومی هر محله شکل گرفته است، گفت احصای مسائل از سطح محلات و انتقال هدفمند آن به سطوح تصمیم‌گیری، موجب افزایش کارآمدی، عدالت در خدمات‌رسانی و ارتقای رضایتمندی عمومی خواهد شد.

معاون محله‌محور استاندار همچنین بر نقش محوری بسیج اقشار در سازماندهی ظرفیت‌های مردمی، تقویت سرمایه اجتماعی و همراهی با مدیریت اجرایی شهرستان‌ها تأکید کرد.

در پایان این جلسه بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و تسریع در اجرای مصوبات شورای مدیریت محله‌محور شهرستان خوی تأکید شد.