وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی با تبریک سال جدید میلادی، گفت: ایران، در پهنه تاریخ، مأمن هم‌نشینی باور‌ها و سنت‌های گوناگون بوده است؛ سرزمینی که مردمانش نه‌تنها در کنار یکدیگر زیسته‌اند، بلکه با مشارکت و همراهی، بنیان‌های فرهنگ، هنر و اندیشه‌ای درخشان را پدید آورده‌اند.

"هم‌میهنان گرامی



برادران و خواهران مسیحی و پیروان ادیان الهی در سراسر کشور



آغاز سال نوی میلادی را صمیمانه تبریک می‌گویم و برای همه شما سالی سرشار از آرامش، امید و برکت آرزو دارم.



ایران، در پهنه تاریخ، مأمن هم‌نشینی باورها و سنت‌های گوناگون بوده است؛ سرزمینی که مردمانش نه‌تنها در کنار یکدیگر زیسته‌اند، بلکه با مشارکت و همراهی، بنیان‌های فرهنگ، هنر و اندیشه‌ای درخشان را پدید آورده‌اند. این سرمایه‌ مشترک، مایه‌ی هویت و افتخار ملی ماست و امروز نیز پیوندهای انسانی و اخلاقی میان ایرانیان، فارغ از تفاوت‌های دینی و فرهنگی، تداوم و توفیق این میراث گران‌بها را تضمین می‌کند.



به نمایندگی از جامعه فرهنگ و هنر کشور، سال جدید میلادی را به همه هموطنان مسیحی تبریک می‌گویم و امیدوارم در پرتو همدلی، آینده‌ای روشن‌تر برای ایران عزیز رقم بزنیم.