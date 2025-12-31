به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نوزدهمین دوره سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور با حضور ۸ تیم از جمعه ۱۲ دی در سالن شهید کبگانیان تهران آغاز می شود.

مرحله اول:

لایف استار - مناطق نفت خیز جنوب

شائولین آوای رزم - دانشگاه آزاد اسلامی

پاس فراجا - امید پاس

رعدپدافند هوایی همدان - نیروی زمینی ارتش

مرحله دوم:

شائولین آوای رزم - مناطق نفت خیز جنوب

پاس فراجا - لایف استار

رعدپدافند هوایی همدان - دانشگاه آزاد اسلامی

نیروی زمینی ارتش - امید پاس

مرحله سوم:

پاس فراجا - مناطق نفت خیزجنوب

رعدپدافند هوایی همدان – شائولین آوای رزم

نیروی زمینی ارتش - لایف استار

امید پاس - دانشگاه آزاد اسلامی‎

وزن کشی مسابقات از ساعت ۱۴ تا ۱۷ پنجشنبه ۱۱ دی در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می‌شود.