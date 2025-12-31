پخش زنده
هفته نخست مسابقات سوپر لیگ کاراته کشورمان از جمعه در تهران آغاز می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نوزدهمین دوره سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور با حضور ۸ تیم از جمعه ۱۲ دی در سالن شهید کبگانیان تهران آغاز می شود.
مرحله اول:
لایف استار - مناطق نفت خیز جنوب
شائولین آوای رزم - دانشگاه آزاد اسلامی
پاس فراجا - امید پاس
رعدپدافند هوایی همدان - نیروی زمینی ارتش
مرحله دوم:
شائولین آوای رزم - مناطق نفت خیز جنوب
پاس فراجا - لایف استار
رعدپدافند هوایی همدان - دانشگاه آزاد اسلامی
نیروی زمینی ارتش - امید پاس
مرحله سوم:
پاس فراجا - مناطق نفت خیزجنوب
رعدپدافند هوایی همدان – شائولین آوای رزم
نیروی زمینی ارتش - لایف استار
امید پاس - دانشگاه آزاد اسلامی
وزن کشی مسابقات از ساعت ۱۴ تا ۱۷ پنجشنبه ۱۱ دی در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار میشود.