تکاب با دمای منفی ۲۲ درجه سانتیگراد سردترین شهر کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد گفت: در شبانه روز گذشته تکاب با ثبت حداقل دمای منفی 22 درجه سانتیگراد سردترین شهر کشور بود.
اردلان محمدپور افزود: در ادامه تداوم فعالیت سامانه بارشی در جنوب آذربایجانغربی، موج سرما وارد این منطقه شده است و آذربایجانغربی، سردترین شبهای سال آبی جاری را تجربه کرد.
محمدپور، با اشاره به تداوم کاهش دمای هوا در روزهای آینده تصریح کرد: در این مدت حداقل دمای هوا چالدران به منفی ۱۵ درجه سانتیگراد رسید و این شهر نیز پس از تکاب دومین شهر سرد کشور بود.
وی گفت: در این مدت دمای هوا در پلدشت به منفی ۱۲.۳ درجه سانتیگراد، چایپاره منفی ۱۲، ارومیه منفی ۱۱.۴، ماکو و اشنویه منفی ۱۰، سلماس منفی ۹.۲، شاهیندژ و سردشت منفی ۶.۲، بوکان منفی ۵.۸، میاندوآب منفی ۵.۶، نقده منفی ۵.۲ و مهاباد منفی پنج درجه سانتیگراد رسید.
رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد، در خصوص مجموع بارشهای حاصل از ورود این سامانه هم افزود: در این مدت سردشت با ۱۰۲.۶ میلیمتر، پربارشترین شهر آذربایجان غربی بود و بارشها در پیرانشهر ۸۵.۲ میلیمتر، بوکان ۴۹.۵ میلیمتر، مهاباد ۴۴ میلیمتر، اشنویه ۴۲.۵ میلیمتر، شاهین دژ ۲۵.۸ میلیمتر، نقده ۲۴.۲ میلیمتر، تکاب ۲۳.۶ میلیمتر، میاندوآب ۱۸.۷ میلیمتر، چالدران ۱۳.۶ میلیمتر، ارومیه ۹.۱ میلیمتر، ماکوهفت میلیمتر، چایپاره ۵.۵ میلیمتر و پلدشت ۴.۴ میلیمتر گزارش شد.