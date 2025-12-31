دینا قربان زاده از مازندران به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان دعوت شد.

دعوت بازیکن مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

دعوت بازیکن مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان از اواسط دیماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی این تیم را اعلام کرد که بر این اساس دینا قربان زاده از مازندران به این اردو دعوت شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان:

یگانه علیاری، ستایش یوسفی، زهرا رستگاری (گیلان)

مبینا جعفری، زینب جعفری (اردبیل)

مبینا خسروی، زینب حسین زاده، مهدیه دیدارخواه، آتیه اسفندی (خراسان شمالی)

اسماء جمالپور، درسا هادیان، مهرسا صادقیان (اصفهان)

صدف فانی، مبینا پارسایی (فارس)

هانیه شفیع خانی، سیده فاطمه حسینی، نازنین فاطمه امیری، ستایش دودانگه (قزوین)

فاطمه سادات سیدجوادی (سمنان)

دینا قربان زاده (مازندران)

اردوی فوق از ۱۸ تا ۲۱ دی ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.