پخش زنده
امروز: -
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: عملیات امداد و نجات در معدن کوشک بافق بدون هیچ فوتی یا کارگر محبوس به پایان رسید.
بالاکتفی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره آخرین وضعیت حادثه معدن کوشک بافق گفت: حدود ساعت ۸:۴۰ دقیقه صبح امروز، یکی از تونلهای معدن به طول ۱۴۲ متر دچار ریزش شد.
وی افزود: بلافاصله نیروهای امداد و نجات عازم محل حادثه شده و اقدامات لازم برای ایمن سازی را انجام دادند.
مدیرکل مدیریت بحران استان ادامه داد: حدود ۵۰ کارگر در این تونل حضور داشتند که یکساعت پیش همه این افراد خارج شده و هیچ فرد محبوسی در این تونل وجود ندارد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه هیچ فوتی نداشت و فقط ۲ نفر مصدوم شدند که برای درمان به بیمارستان بافق انتقال یافتند.
بالاکتفی تصریح کرد: هم اکنون وضعیت در این معدن کاملا عادی است و نیروهای امداد و نجات نیز محل حادثه را ترک کردند.
وی گفت: علت دقیق حادثه ظرف یک یا دو روز آینده اعلام میشود، اما بررسی و گزارشهای اولیه نشان میدهد که نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل شده است.