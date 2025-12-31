مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: عملیات امداد و نجات در معدن کوشک بافق بدون هیچ فوتی یا کارگر محبوس به پایان رسید.

پایان عملیات امداد و نجات/ حادثه معدن کوشک بافق بدون فوتی و محبوس

بالاکتفی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره آخرین وضعیت حادثه معدن کوشک بافق گفت: حدود ساعت ۸:۴۰ دقیقه صبح امروز، یکی از تونل‌های معدن به طول ۱۴۲ متر دچار ریزش شد.

وی افزود: بلافاصله نیرو‌های امداد و نجات عازم محل حادثه شده و اقدامات لازم برای ایمن سازی را انجام دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استان ادامه داد: حدود ۵۰ کارگر در این تونل حضور داشتند که یکساعت پیش همه این افراد خارج شده و هیچ فرد محبوسی در این تونل وجود ندارد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه این حادثه هیچ فوتی نداشت و فقط ۲ نفر مصدوم شدند که برای درمان به بیمارستان بافق انتقال یافتند.

بالاکتفی تصریح کرد: هم اکنون وضعیت در این معدن کاملا عادی است و نیرو‌های امداد و نجات نیز محل حادثه را ترک کردند.

وی گفت: علت دقیق حادثه ظرف یک یا دو روز آینده اعلام می‌شود، اما بررسی و گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل شده است.